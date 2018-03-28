مراسل أخبار الآن: غارات تدمر أنفاقاً لداعش قرب الرطبة

أخبار الآن | الأنبار - العراق (وسام يوسف)

أعلنت قيادة عمليات الأنبار أن طائرات التحالف الدولي دمرت أربعة أنفاق لفلول داعش جنوبي الرطبة الواقعة الى الغرب من المحافظة.



و نقل مراسل أخبار الآن عن مصادر عسكرية عراقية قولها إن حريقاً كبيراً إندلع في الأنفاق التي قصفتها طائرات التحالف الدولي في صحراء الرطبة حيث يعتقد أن بقايا داعش كانوا يخبؤن أسلحة ومتفجرات هناك.

وأضافت المصادر العسكرية العراقية أن القصف أسفر عن تدمير جميع تلك الأنفاق. و كان مصدر عسكري في قيادة عمليات الأنبار أكد إنطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار من بقايا وجيوب داعش.

و كانت عمليات الأنبار أرجأت إنطلاق العملية التي كان من المفترض بدءها يوم الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية حيث إجتاحة المنطقة موجة غبار كثيف منع طيران الجيش العراقي من تنفيذ طلعاته.

و كان مصدر في قيادة عمليات الانبار أفاد في وقت سابق بتدمير عجلتين لفلول تنظيم داعش بقصف لطائرات التحالف الدولي في صحراء منطقة الرطبة القريبة من حدود العراق مع سوريا و الأردن , مضيفاً أن القصف أسفر عن تدمير العجلتين و قتل جميع مسلحي داعش الذين كانوا يتنقلون في هاتين العجلتين .





من بغداد فاضل ابو رغيف الخبير الامني و الاستراتيجي

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