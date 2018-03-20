أفراح العراقيين على أنقاض ما خلفه داعش من دمار

أخبار الآن | الموصل القديمة - العراق (وسام يوسف)

إمتزجت فرحة عودة الأهالي الى الموصل القديمة بما خلفه داعش من دمار في مدينتهم , فبرغم الأنقاض والكتل الإسمنتية المتناثرة في هذه المدينة إلا أن السعادة غمرت سكانها بعد أن تخلصوا من هذا التنظيم الإرهابي منذ أكثر من ثمانية أشهر .



على أنقاضِ منازلهم المدمرة لم يخفِ هؤلاءِ الأطفالُ فرحَتَهم بتحريرِ مدينتِهم "الموصل القديمة" , فهم يلهونَ بين الكتلِ كونكريتية التي تمثلُ جلَ ما خلفَهُ فلولُ داعش وقادتُهم من دمارٍ بعد هزيمتِهِم في هذه المدينة , أغلبُ الأهالي يحاولون العثورَ هنا على منازلِهم من بين الأنقاض بعد أن أكملت القواتُ الأمنيةُ تطهيرَها من ألغامٍ ومتفجراتٍ موقوتة.



برُغمِ الخسارةِ الكبيرة التي تكبدَها الأهالي نتيجةَ الدمارِ الذي خلفه داعش و فلولُه لكنهم لا يخفونَ سعادتَهم بتحررِهم وتخلصِ مدينتِهم القديمة من إرهابِ هذا التنظيم.



العديدُ من أهالي الموصل القديمة يحاولون تجاوزَ مرحلةِ إحتلالِ داعش لمدينتهم من خلال إعادةِ إعمارِ منازلِهم والعودةِ ثانيةً لممارسةِ حياتِهم الطبيعية متسلحين بالأمل ومتجاوزينَ الذكرياتِ الأليمة.



آلافُ الأمتار من الأنقاضِ مازالت بإنتظار إنتشالِها من الموصل القديمة برُغمِ أن أهاليَ هذه المدينة التي شهدت معركة الساعات الأخيرة مع داعش قد أزالوا كلَ ما يمكن أن يعيقَ عودةَ حياتِهم الى طبيعتِها.





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