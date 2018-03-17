كيف تصنع "السيروم" الطبي بمعدات بسيطة جداً

أخبارالآن | دبي - الإماراتالعربيةالمتحدة - (غرفةالأخبار)

تعرضت عدة مناطق في سوريا للحصار من قبل النظام السوري، الأمر الذي اضطر الأهالي إلى إيجاد بدائل حياتيه للتغلب على صعوبات المعيشة في ظل إنقطاع أبسط مقومات الحياة ومنها المواد الطبية والمحروقات ذلك فضلا عن ومياه الشرب والطعام.

فلجأ أهالي الأحياء الجنوبية للعاصمة السورية دمشق إلى صناعة السيروم الملحي اللازم لتعويض جسم المرضى بالمكملات الغذائية الأساسية والمياه التي فقدها جراء النزيف، ذلك فضلا عن ابتكار معدات طبية لازمة لإجراء عمليات جراحية وايقاف النزيف وتعقيم الجراح. كما استطاع المحاصرون وبمعدات بسيطة صناعة أعواداً حديدة لتثبيت العظام وجبر كسرها.

"صناعة البدائل الطبية" هي إحدى حلقات "حاصر حصارك"، وهو برنامج تعليمي وإجتماعي يقدم حلولاً مبتكرة في إيجاد البدائل الحياتية الأساسية لكل أسرة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. إذ يقدم “حاصر حصارك” مجموعة من الأفكار التي طبقها المحاصرون في جنوب العاصمة السورية دمشق، في إيجاد المحروقات والغذاء وحتى البدائل الطبية التي فقدت على مدى عدة أشهر من الحصار.

تابع حلقات برنامج #حاصر_حصارك في الرابط التالي:

حاصرحصارك