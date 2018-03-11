هذا ما خلفه فلول داعش وراءهم

أخبار الآن | غرب الموصل - العراق (حسام الأحبابي)

وقع فلول داعش وقادتهم الفارون في مأزق كبير بسبب ضغوط عسكرية وغارات جوية تلاحقهم أينما هربوا سواء الى مناطق جبلية أو صحراوية غربي العراق وفي شرق نهر الفرات من جهة سوريا، يأتي ذلك فيما أكد قادة عسكريون عراقيون لأخبار الآن إعتقال أكثر من 150 من هؤلاء الفلول وقتل العديد منهم بغارات إستهدفت مخابأهم في جبال الموصل.

حتى مع فرار فلول داعش هرباً من عمليات الملاحقة والمطاردة الإستخباراتية والأمنية، فإنهم يجلبون الدمار أو يتسببون به سواء بأنفاق حفروها أو بمبانٍ فجرونها قبل أن يغادرونها، يأتي ذلك فيما تتواصل الضغوطُ العسكرية والغارات الجوية الدقيقة عليهم في غرب العراق وشماله وفي شرق سوريا حيث فشلوا بالهروب أو التخفي في كهوف الجبال الوعرة والمناطق الصحراوية.

الصور واللقطات التي حصلت عليها أخبار الآن في المناطق الواقعة بمحيط الجبال شمال غربي الموصل تظهر مدى الدمار الذي جلبه مسلحو داعش لهذه المناطق حتى مع هروبهم، إذ فجروا المباني التي صادروها من الأهالي وفروا الى الجبال حيث تم قصفُهم وإعتقالُ معظمهم.

في هذه الأثناء أكد قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري لأخبار الآن أن القوات العراقية بالتعاون مع التحالف الدولي أحبطت محاولات فلول داعش وقادتهم في التخفي بين جبال العطشانة في شمال غرب الموصل الى جانب تطهير الجزر الصغيرة في نهر دجلة حيث تم إعتقالُ عشرين من قادة فلول التنظيم الذين كانوا يختبؤون هناك.

اللواء نجم الجبوري أكد أيضاً في تصريحه لأخبار الآن أن وعورة الجبال الممتدة بمحيط ناحية بادوش والكهوف الكثيرة فيها إستدعت تدخل غارات جوية خاصة حيث جرى إستخدامُ القاصفة الأمريكية B52 لتدمير هذه الكهوف على رؤوس فلول داعش ما أسفر عن قتل نحو 15 مسلحاً و إعتقال سبعةٍ وعشرين آخرين قبل يومين فقط، إلى جانب تدمير الأنفاق التي حفرها هؤلاء الفلول في منطقة الشورى الصحراوية جنوب غربي الموصل.

من جانبه أكد قائد الفرقة العشرين في الجيش العراقي العميد الركن شيرزاد عزيز أكد إعتقال أكثر من مئة وخمسين من فلول داعش وقادتهم منذ ثلاثة أيام, مضيفاً أن العمليات الإستخباراتية والجوية تلاحق هؤلاء الفلول أينما هربوا سواء في الجبال أو المناطق الصحراوية.

ومع إشتداد الضغوط على فلول داعش وقادتهم في شمال غرب العراق وشرق الفرات من جهة سوريا فإن ما يشغل حالياً هؤلاء الفلول هو إنقاذُ حياتهم بأساليب متنوعة شملت طرق هروب تحت الأرض على الحدود العراقية السورية وهو ما يفسر تزايدَ عدد الغارات الجوية في تلك المناطق.



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