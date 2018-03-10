الخناق يضيق على فلول داعش في غرب العراق وشرق سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

يُضيَق الخناق على فلول داعش حتى خلال محاولاتهم الهرب أو التخفي في إثر العمليات العسكرية الجارية في غرب العراق وشمال ِ غربه ، حيث تتم مطاردتهم وإستهدافهم بشكل دقيق براً وجواً , القوات العراقية من جهتها تمكنت مؤخراً من إحباط تحركات هؤلاء الفلول وكشفت طرق الهروب والأنفاق التي أعدها مسلحو التنظيم بعد أن تيقنوا من هزميتهم في آخر معاقلهم .

مع تزايد الضغوط على فلول داعش عبر عمليات إستهداف جوي وبري دقيقة في شرق سوريا من جهة نهر الفرات وغرب العراق وشمال غربه بات فلول هذا التنظيم في مأزق وتخبط كبيرين فهم يدفعون بكل ما عندهم للفرار أو التخفي , وبالفعل تمكنت القوات العراقية أخيراً من الضغط بشدة عليهم في مناطق صحراوية محاذية لمدن الموصل وكركوك وديالى وجبال حمرين.

كيف لاذ فلول داعش بأنفسهم وكيف تخفوا في الصحراء أو بين جبال حمرين الممتدة بين جنوب كركوك وديالى وصلاح الدين الى جانب منطقتي بادوش وتلعفر غربي الموصل .. أخبار الآن حصلت على لقطات فيديوية حصرية تظهر أنفاقاً تمثل طريقاً للهروب إتخذها فلول داعش من جهة ناحية بادوش غربي الموصل , وهي وفق مصار عسكرية عراقية تمثل تحوطات إتبعها مسلحو التنظيم قبل تحرير آخر معاقلهم.

أخبار الآن حصلت أيضاً من مصادر أمنية عراقية خاصة على معلومات مهمة تكشف أن داعش ومنذ تحرير آخر معاقله فشل بإعادة تنظيم صفوف مسلحيه الذين أفلتوا من قبضة القوات الأمنية.

وتأكيداً لذلك فقد تمكنت السلطات العراقية من القبض على أحد هؤلاء الفلول المدعو أحمد نايف عبدالله قرب منطقة حمام العليل جنوبي الموصل وهو يحمل رسالة موجهة الى مسلحي التنظيم في قرى ناحية القيارة لغرض إعادة تنظيم نشاطاتهم وتكليف القيادي في داعش المدعو أبو مجاهد بقيادة المجموعة وإنتظار معلومات أخرى.

السلطات العراقية تمكنت أيضاً من إحباط تحركات لفلول داعش كشفت فشلهم بمحاولة تنظيم خلايا تضم كلُ واحدةٍ منها سبعةَ مسلحين في جنوب الموصل وغربها.

المعلومات أكدت أيضاً إحباط محاولة هؤلاء الفلول القيام بعمليات إغتيال ونصب كمائن لأشخاص مستهدفين أو لأفراد من أجهزة الأمن العراقية في مناطق العمليات.

كما تشير المعلومات الى لجوء فلول داعش الى أنفاق لا تزال غير مكتشفة خاصة في المناطق الصحراوية المترامية في شمال غرب الأنبار وجنوب الموصل.

-المصادر الأمنية العراقية الخاصة أكدت لأخبار الآن أيضًا أنه تم خلال عمليات تطهير جبال حمرين منذ 45 يوماً كشفُ أنفاق تؤكد أن مسلحي داعش كانوا متيقنين من هزيمتهم حيث إتخذوا منها طرق تخفٍ وهروب تبدأ من هذه الجبال وتمتد الى الحدود الشمالية والغربية مع سوريا.

هذا و تواصل القوات العراقية تنفيذ عمليات عسكرية في مناطق صحراوية جديدة حيث يجري قصف الأنفاق والكهوف التي يتخفون فيها بهدف تضييق الخناق عليهم حتى وهم يحاولون الفرار.

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