أكبر كمية أسلحة يتم ضبطها في الموصل منذ تحريرها من داعش

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

ضَبطت قوات الشرطة العراقية في مدينة الموصل ناقلة ً محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة الجديدة في منطقة حي القدس شرقي المدينة ، و ألقت القبض على سائقها الذي مازال تحت التحقيق لمعرفة مصدر هذه الأسلحة والجهة التي كانت سوف تصل اليها , و فيما إذا كانت تابعة ً لفلول داعش.

وطالب العميد الركن حمد النامس قائدُ شرطة نينوي في تصريح خاص لأخبار الآن طالب الأهالي في المدينة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن التحركات المشبوهة بهدف الحفاظ على الأمن في مدينة الموصل.

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