هل صحيح أن ملوية سامراء قد تـنهار؟

أخبار الآن | سامراء - العراق (وسام يوسف)

مئذنة سامراء التاريخية ليست بخير، هذا ما يمكن أن يشاهدَه السائح في هذا المكان من خلال الحجارة المتساقطة من عدة أماكن في جسد هذه المأذنة التي يعود تأريخُها الى العصر العباسي، حيث تعد من أهم معالم المدينة الواقعة الى شمال من بغداد.

الهيكل الخارجي لملوية سامراء كما يسميها العراقيون هي عبارة عن مأذنة للجامع المجاور ترتفع عن الأرض إثنين وخمسين متراً، وبإمكان الزوار تسلقُها عبر سلم خارجي ملتو فقدَ الكثير من حجارتِه بسبب إستعمالِها بكثرة من قبل آلافِ الزوار سنويا دون صيانة دورية كافية.

المسؤولون المحليون في المدينة ينفون أن تكون هناك أي مخاوف من إنهيار المئذنة التاريخية لكنهم لا ينفون الحاجة الملحة الى صيانتِها بشكل عاجل.

منظمة اليونسكو كانت قد أدرجت هذا الموقع الأثري ضمن التراث العالمي لكن تحت لائحة الخطر إثرَ المخاطر التي تعرضت لها نتيجة الأعمال المسلحة وعدم تمكن الفرق المحلية من إجراء صيانةٍ للأضرار التي لحقت بها خلال السنوات الأخيرة.

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