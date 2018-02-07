300 عائلة فقيرة في بغداد تحصل على الطعام يومياً بالمجان

أخبار الآن | بغداد - العراق - (وسام يوسف)

كثر من 300 عائلة محتاجة في بغداد تحصل على الطعام بشكل مجاني يومياً ضمن مبادرة إنسانية إستمرت منذ أشهر عدة , متطوعون أطلقوا هذه المبادرة التي تقوم على أساس جمع الطعام الفائض من مطاعم العاصمة العراقية والتي بدورها أخذت تشارك هؤلاء المتطوعين في إطعام المحتاجين.

الكثيرُ من العراقيينَ دفعتهم ظروفُ الحربِ الى التشرد خاصةً أولئك الذين لم يعودوا حتى الآن الى ديارِهم فهم يعانون فقراً متقعاً إثرَ فقدانِهم أعمالَهم , هذا الواقعُ دفعَ سيدةً عراقيةً الى إطلاقِ مبادرةٍ لمساعدةِ هولاء الناس عبرَ جمعِ الطعامِ من مطاعمَ بغداد وتوزيعِهِ عليهم.

عذراء إستعانت بأفرادٍ من عائلتها لغرض دعم عملها الخيري, حيثُ أصبحَ آلافُ الفقراءِ ينتظرونَ ما تقدمُهُ لهم من طعامٍ حملتهُ إليهم ضمن مبادرةٍ أسمتها "زاد الخير" التي بثت الأملَ في نفوسِهم من جديد.

أعضاءُ حملةِ "زاد الخير" يجمعونَ ليلاً الطعامَ من مطاعمَ العاصمةِ العراقية ليلاً ثم يقومونَ بتجهيزِهِ وتعبئتِه في عُلبٍ خاصة قبل أن ينقلونَهُ صباحاً الى أكثرِ الناسِ حاجةً إليه.



ربما مبادرةُ الدكتورة عذراء بمساعدةِ المحتاجينَ ليست جديدةً لكن إستمرارَها منذ ثمانيةِ أشهر لبى حاجةَ نحو مئةِ ألفِ شخصٍ محتاج , الأمرُ الذي لفتَ أنظارَ الناسِ من حولِها بعد أن أعطت بعداً جديداً في العملِ التطوعي الذي يرتكزُ على مبادئِ التكافل والتعاون.

اقرأ أيضا:

مراد.. شاب سوري يصمم مطعمه بنفسه بمصر