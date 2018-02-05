بفمه.. صفوان يكتب ويقرأ ويؤدي إمتحاناته في الموصل

أخبار الآن | الموصل - العراق حصري (وسام يوسف)

على الرغم من أنه قدَ فقد أطرافَه الأربعةَ بسببِ ظروفِ الحرب خلال العمليات العسكرية ضد الإرهاب , إلا أن هذا التلميذ لم يفقد فنَ التحكمِ بذاته فأصرَ على التفوق بعد أن إستعادَ قدراتِه وإلتحق بمدرسته "منارة الموصل" حيث المعلمِ هنا يتعاملُ مع نشاطِه العلمي دون تمييزهِ عن أقرانه.

ما أثارَ دهشةَ المعلمين أن صفوان الذي فقد أطرافَه دونَ أن يفقدَ الإصرارَ على الحياة يملكُ خطاً جميلاً في الكتابةِ برغم أنه يستعملُ فمَه للإمساكِ بالقلمِ بمساعدةِ زملائِه.

إصرارُ صفوان على التواجدِ بين أقرانِه في المدرسة لاقى إحترامَ ومحبةَ جميعِ زملائِه ومعلميه حيث يتسابقونَ على تقديمِ المساعدةِ له وتلبيةِ إحتياجاتِه كافة.

دونَ علمٍ منه , فإن الإرادةَ التي يتمتعُ بها صفوان لإكمالِ دراستِهِ ومواضبتِهِ على أداءِ واجباتِهِ المدرسية جعلت منهُ قدوةً لزملائِهِ ومثلت لهم دافعاً للإجتهادِ في هذه المدرسة التي تميزت بوجودِه تلميذاً فيها.

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