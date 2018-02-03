لوحات فنية بدل الحواجز الأمنية في شوارع بغداد

أخبار الآن | بغداد - العراق حصري (حسام الأحبابي)

حول فنان عراقي شاب الحواجز الإسمنتية التي وَضعتها القوات الأمنية في عدد من مناطق العاصمة العراقية بغداد حولها الى لوحات فنية سَرت المارة والناظرين إليها , محاولاً عبر مبادرته الفنية التي إنضم إليها عدد من الفنانين الشاب إستعادة مظهر بغداد وجماليتها

الظروُف الإمنيةُ التي شهدتها بغداد خلال الفترةِ الماضية دعت الأجهزةَ الأمنيةَ الى إتخاذِ الكثيرِ من التحوطاتِ والاجراءاتِ كان من بينها وضعُ حواجزٍ كونكريتيةٍ في أغلب شوارع العاصمة العراقية الأمرُ الذي جعلَ منظرَها مختلفاً مما دفعَ هذا الشاب العراقي الى محاولة إسترجاع جماليتها.

ينهمكُ رياض بالعملِ لساعاتٍ طويلةٍ بين ألوانِهِ وريشتِهِ فهو يضعُ عباراتٍ ورسوماً على هذه الكتل في العديدِ من شوارعِ بغداد جاعلاً منها لوحاتٍ فنيةً تسرُ المارةَ والناظرينَ إليها.

العديدُ من الشباب يشاركونَ رياض حملتَه لتلوينِ الكتلِ الإسمنتيةِ في شوارع العاصمة بغداد فقد لاقت مبادرتُه الدعمَ بعدَ أن تفاجأَ الأهالي بالفرقِ الكبيرِ في منظرِ هذه الكتل التي تحولت الى لوحاتٍ مختلفةِ الألوانِ والأشكال.

حملةُ الألوان التي قادها الفنانُ الشاب رياض في شوارع بغداد غيرت الكثيرَ من مظهر الشوارع , إذ شملت مناطقَ عدة من العاصمةِ العراقية مما ألهمَ العديدَ من الفنانين الشباب للانضمامِ الى حملتِه أو القيامِ بمبادرات مشابهةٍ تستهدفُ إستعادة مظهر العاصمة وجماليتها.

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