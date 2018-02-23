تحرير "وادي المسيني" في حضرموت من تنظيم القاعدة

أخبار الآن | حضرموت - اليمن - (عيدروس الخليفي)

تمكنت قوات النخبة الحضرمية من تحرير وادي المسيني في محافظة حضرموت شرقي اليمن، واستعادته من تنظيم القاعدة خلال عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الفيصل"، بإسناد من القوات الإماراتية ضمن التحالف العربي.

وقد تكبد التنظيمُ العشراتِ من القتلى في صفوفه، ودمرتْ مقاتلاتُ التحالف مواقعهُ على الأرض، كما تمكنت قواتُ النخبة من السيطرة على غرفة عملياتٍ تابعة للتنظيم في أحد الكهوف الجبلية في الوادي. وضبط المعدات الخاصة التي كان يستخدمها التنظيم في إدارة و تنفيذ عملياته.

الجدير بالذكر أنه تم خلال تمشيط المنطقة العثور على كمية من الأسلحة و العبوات والصواريخ وقذائف الهاون كان التنظيم يخزنها ويسعى من خلالها للقيام بعمليات تزعزع أمن واستقرار اليمن.

وقد شرعت القوات في تأمين الوادي من خلال استحداث مواقع عسكرية في مرتفعات ونقاط تفتيش للحد من أي هجمات مرتدة.

هذا وقال محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني أمس الأربعاء، إن قوات النخبة بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة في وادي المسيني، غربي مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت المطلة على بحر العرب.

وجاء العثور على الأسلحة بعد تطهير الوادي من مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي في "عملية الفيصل" العسكرية، وشملت الأسلحة التي عثرت عليها قوات النخبة، عبوات ناسفة وقذائف هاون وذخائر.

وأكد فرج البحسني أن فرقاً هندسية تمكنت من نزع مئات الألغام التي زرعها مسلحو القاعدة في الوادي، مع بدء العملية العسكرية.

وأضاف محافظ حضرموت، أن قوات النخبة تعمل حالياً على تأمين الوادي، في حين تتولى وحدة المداهمات اقتحام أحد الكهوف، لجأ إليه مسلحو التنظيم بعد طردهم من وسط الوادي.

وانطلقت "عملية الفيصل" بقيادة قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية وبدعم كبير من القوات الإماراتية في ال 17 من فبراير/شباط الجاري، لتطهير أوكار عناصر تنظيم القاعدة في وادي المسيني، الذي يبعد نحو 100 كيلومتر غربي مدينة المكلا.

واستطاعت "عملية الفيصل" تحقيق نجاح استراتيجي، إذ قطعت الشريان الرئيسي للقاعدة للتزود بالإمدادات والأسلحة التي كانت تأتيها عبر البحر.

اقرأ أيضا:

مشروع قرار دولي ضد طهران لخرق حظر الأسلحة إلى اليمن