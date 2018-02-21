"قوات النخبة" تعثر على أسلحة في وادي المسيني بحضرموت

أخبار الآن | حضرموت - اليمن (حصري)

قال محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إن قوات النخبة المدعومة من التحالف العربي عثرت على كمية كبيرة من الأسلحة في وادي المسيني بعد تطهيره من عناصر القاعدة.

هذا وتواصل قوات النخبة في حضرموت ملاحقة مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي، في آخر معاقله بوادي المسيني غرب مدينة المكلا، العاصمة الإقليمية لحضرموت، بدعم وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية.

وتخوض قوات النخبة عملية الفيصل، لتطهير وادي حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة لليوم الثاني على التوالي، بدعم وإشراف من قيادة القوات المسلحة الإماراتية في المكلا، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية.



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