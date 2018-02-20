الباركور في الموصل .. القفز فوق حاجز الخوف والدمار

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

لى الرغم من الركام الذي خلفه داعش وتسبب به من خلال تدمير نادي لعبة الباركور في الموصل, إلا أن شباب المدينة واصلوا بكل إرادة وإصرار على العودة إلى هذه الرياضة العالمية متخذين من أنقاض ناديهم مسرحاً لممارسة هذه اللعبة الشهيرة.

على أنقاضِ ما دمرهُ داعش وعلى كتلٍ إسمنتيةٍ تناثرت في هذا المكان بفعلِ آلةِ التنظيم الإرهابية , تداعبُ أقدامُ هؤلاءِ الشبابِ ركاماً كان قبلَ أكثرِ من ثلاثِ سنوات مسرحاً لهوايتِهم في ممارسةِ لعبةِ الباركور العالمية, و برغمِ هذا الدمار واصل هؤلاء الشبابُ عرضَ حركاتِهم بكلِ رشاقة.

فريقُ باركور الموصل يعتبرُ من أولى الفرقِ في العراق التي تخصصت بممارسةِ هذه الرياضةِ الشهيرة حيث تأسس عامَ ألفين وتسعةَ الماضي , وبعد فترةِ إنقطاعٍ عن التمارين نتيجةَ إحتلالِ داعش للموصل ها هي إرادةُ الشباب تعيدُ بكلِ إصرار الروحَ لرياضتِهم.

لم تكن الباركور مجردَ رياضةٍ أو ممارسةٍ لهوايةٍ بالنسبة لهؤلاء الشباب بل هي رسالةٌ جديدةٌ حملوها إنطلاقاً من مدينتهم الى العالم تؤكدُ أن الموصلَ مدينةٌ للمواهبِ الشابة من خلال إصرارِهم على الإستمرارِ في تطويرِ عروضِهم وتقديمِها للناس في شوارعِ مدنِهم.

تدميرُ داعش لمركزِ ممارسةِ لعبةِ الباركور وتحولُه الى أنقاضٍ فشل في النيلِ من عزيمةِ شبابِ الموصل , كما شكلَ دافعاً لهم لتقديم المزيدِ من العروض , فحتى ركامُ ناديهِم إتخذوه باحةً لممارسة هذه الرياضة العالمية.

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