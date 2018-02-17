أبو حفص: الخلاف بين أنصار الظواهري والجولاني في تصاعد

أخبار الآن | نواكشوط - موريتانيا - (أحمد بدي)

تتصاعد حدة الخلاف بين أنصار الظواهري وانصار الجولاني في سوريا ، خاصة بعد رسالة زعيم تنظيم القاعدة إلى مواليه الذين وصفهم باخوته، في اشارة إلى الفصيل الذي يوالي سامي لعريدي دون الاشارة إلى هيئة تحرير الشام ، فقام الجولاتي بحملةِ اعتقالات طالت حتى أبي جليبيب ، ما أدى إلى تصاعد وتيرة الخلاف ومحاولةِ الطرفين تصفية بعضهم البعض ،... نحن في اخبار الآن توجهنا إلى مفتي القاعدة السابق أبو حفص المورتاني بالسؤال عن مستقبل الخلاف بين الطرفين وإلى مَن ستكون الغلبة في نهاية المطاف ؟ فكانت ترجيحاتـُه تتوقع مزيدا من الخلاف بسبب المرجعية التي ينتمون اليها لما تحمله من فكر ٍ تكفيري يُقصي بعضهم البعض.

شاهد مقابلة خاصة لأبو حفص الموريتاني على الرابط التالي:

المقابلة الكاملة عبر الرابط:http://bit.ly/2BzKtBl

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