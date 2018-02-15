مدرس عراقي يبتكر تطبيق "GUIDY" لتعليم الإنجليزية

أخبار الآن | الديوانية - العراق حصري (وسام يوسف)

إبتكر مدرس عراقي من مدينة الديوانية جنوب شرق بغداد تطبيقاً جديداً على الأنترنت يسهل على طلبته تعلم اللغة الإنكليزية أسماه "غايدي" , كما يقدم لزملائه من مدرسي هذه المادة الدراسية أسلوباً ألكترونياً جلياً يساعدهم على متابعة فروض طلابهم وتقوية مستوياتهم .

آلافُ الطلبةِ العراقيينَ وجدوا ضالتـَهم بأسلوبٍ جديد دخل حياتـَهم الدراسية , وذلك من خلال وسيلةٍ تساعدهم في تعلمِ اللغةِ الإنكليزية عبر إستعمالِهم تطبيقاً جديداً على الإنترنت إبتكرهُ مدرسٌ عراقي و أسماه "غايدي" الذي يسهلُ على طلبتِهِ فهمَ المادةِ العلميةِ التي يقدمها لهم.

طريقةُ تدريسِ المعلم حيدر لطلبتِهِ في هذه المدرسةِ التي تقعُ في مدينةِ الديوانية جنوب شرق بغداد تختلفُ عن زملائِهِ المدرسين كونهُ دائمُ التواصلِ مع الطلابِ عبر تطبيقِ "غايدي" الذي إبتكره.

تطبيق "غايدي" الذي يستعملهُ آلافُ الطلبةِ العراقيين في أجهزتِهم المحمولة لمساعدتهم في تعلمِ اللغةِ الانكليزية يعتمدُ على مناهجَ تدريسية تعتمدُها وزارةُ التربيةِ العراقية في تعلمِ هذه اللغة وهو ما يميزُهُ عن التطبيقاتِ المشابهةِ على مواقعَ الأنترنت.

حبُ حيدر لتدريسِ اللغةِ الإنكليزية جعلَهُ دائمَ التفكيرِ بتحسينِ مستوى طلبتِهِ ليس بتعلمِ الانكليزيةِ فقط بل التحدثُ بها أيضاً , وهو ما جعلَهُ يبتكرُ التطبيقَ "غايدي" الذي لاقى رواجاً كبيراً كونَه يقدمُ للطلبةِ أسلوباً يسهلُ عليهم تعلمَ اللغةِ الانكليزية ويساعدُ المعلمينَ أيضاً على متابعةِ فروضِ طلابِهم الدراسية.

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