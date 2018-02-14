إقبال شبابي واسع في الجزائر على رياضة "العصا"

أخبار الآن | وهران - الجزائر (محمد غسلام كموني)

تلقى رياضة العصا بالغرب الجزائري رواجا كبيرا منذ سنوات وإقبالا على تعلم تقنياتها، ويقبل الشباب إلى تعلم هذه الرياضة التقليدية للحفاظ عليها وتطوير قدراتهم في الفنون القتالية والدفاعية.

يهوى العديد من الشباب رياضة العصا التقليدية المعروفة بانتشارها بالمناطق الريفية والجبلية وخصوصا بمنطقة الغرب الجزائري، وقد عادت هذه الرياضة إلى الانتشار في السنوات الأخيرة بعدما استطاع العديد من الشباب إتقانها و تطويرها، ومنهم عبد القادر الذي وجدناه يتدرب رفقة أصحابه على هذه الرياضة.

تعد هذه الرياضة من الفنون القتالية ويعود تاريخها إلى عقود سابقة، ومنهم من يرجعها إلى عهد الأمير عبد القادر الذي كان يهوى هذه الرياضة، وهاهم اليوم أحفاده يبدعون في استخدام العصا بطرق تقنية تثير الإعجاب.

رياضة العصا التقليدية أصلها جزائري ويمارسها الشباب اليوم بهدف الحفاظ عليها كما يسعى القائمون على هذه الرياضة الى انشاء مراكز تدريب خاصة بعد الإقبال الكبير عليها وانتشارها في عديد مناطق الغرب و الوسط الجزائري في انتظار إقامة بطولات وطنية تعنى بهذا النوع من الرياضة.

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