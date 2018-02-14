يجوبون شوارع العراق ناشرين السلام

أخبار الآن | بغداد - العراق (حسام الأحبابي)

إنتشرت في الآونة الأخيرة في بغداد ظاهرة تأسيس فرق إستعراض الدراجات النارية لتلفت أنظار السكان والمارة في شوارع العاصمة العراقية، فريق "جاكوار" كما يسميه أعضاؤه يضم شباباً وشابات إجتمعوا على ممارسة هواياتهم من مختلف المكونات العراقية.

ظاهرة جديدة تنتشر في شوارع بغداد تلفت أنظار سكان العاصمة العراقية يومياً، حيث يستعرض شباب مهاراتهم خلال تجولهم بدراجاتهم النارية كفريق موحد يمثل مكونات العراق، مؤكدين بكل إصرار تآخيهم ونشرَهم السلام.

فريق "جاكوار البغدادي" كما يسميه أعضاؤه يحرص على لفت إنتباه الناس بشكل مختلف حيث يضم شابات أيضاً الى جانب الشباب، فهم يمارسون هواية إجتمعوا بسببها على بث الأمل ونشر الحيوية في شوارع العاصمة العراقية.

ولعُ هذه المجموعة من الشباب في ممارسة هواية قيادة الدراجات النارية جعلهم يستثمروها بتوجيه رسالة الى العالم من خلال التجول كفريق واحد تأسس من مختلف المكونات، عنوانُ هذه الرسالة سلامةُ بلادهم وإزدهارُها.

جمالُ المنظر الذي ظهر عليه فريق "جاكوار" في شوارع بغداد لفت الأنظارَ إلى شبابه مما دفعهم الى التفكير بإنجاز هدف أكبر من خلال زيادة عدد أعضاء الفريق ورفعِ مستوى نشاطاتهم فضلا عن التنقل بين مدن العراق من أجل نشر رسالة سلام سامية.



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