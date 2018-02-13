مكتبة الموصل المركزية تعود للحياة

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

إستعادت مكتبة الموصل المركزية آلاف الكتب والمخطوطات النادرة التي تبرعت بها جامعات عالمية ومحلية عدة، فضلا عن مراكز بحثية كبرى.



المكتبة أعادت إيقاد شعلة علمها بعد أن نفضت رماد الحرائق التي أشعلها تنظيم داعش بأروقتها، والتي أصابت أهم المراجع والبحوث العلمية.

عشراتُ الموظفين يقومونَ هنا بترتيبِ آلافِ الكتبِ وفهرستِها من جديد , في خطوةٍ متقدمة نحوَ إعادةِ المكتبةِ المركزيةِ في جامعة الموصل التي أحرقها تنظيمُ داعش الإرهابي أثناء إحتلاله المدينة حيث إختفت عشراتُ آلافِ الكتب والمخطوطات النادرة وصارت رماداً.

مكتبةُ كليةِ الهندسة في جامعةِ الموصل حيث يجري العملُ على جعلها نواةً للمكتبة المركزية كموقعٍ بديلٍ ومؤقت لحين إعمارِ البنايةِ الرئيسية التي مازالت بحاجةٍ الى تأهيل.

جهدٌ ذاتي من قبل موظفي جامعةِ الموصل مع شبابٍ تطوعوا للعمل على إعادة نواة مكتبة الموصل المركزية فـتمَ جمعُ آلافِ الكتب التي تبرعت بها مكتباتٌ وجامعاتٌ عالمية عدة على خلفيةِ الكارثةِ التي أصابتها.

أقلُ من عشرةٍ في المئة من الكتب التي كانت تحويها مكتبةُ جامعةِ الموصل المركزية تم إنقاذُها من تحت أنقاضِ مبانيها ها هي اليوم ترى النورَ على رفوفها مجدداً , الى جانبِ قسمٍ ألكترونيٍ خاص يتمُ العملُ فيه أيضاً من أجل إعادة المكتبة الى سابق عهدها.

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