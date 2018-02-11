مسرح للمضطهدين يبدأ رحلته من الموصل

أخبار الآن | الموصل - العراق حصري (وسام يوسف)

مسرح المضطهدين أسلوب فني جديد إعتمدت من خلاله مجموعة من المسرحيين في الموصل على تقديم عروض مسرحية تحمل هموم الناس وتعكس تطلعات الشباب وأحلامهم.

العرض المسرحي الذي يقدمه ممثلون موصليون يحاول توجيه تأثيرات إيجابية إلى المجتمع العراقي وبثَ الأملِ فيه لاسيما بنفوس ضحايا الإرهاب وذلك بطريقة تختلف من حيث الشكل والمضمون عن المسرح المعروف لدى الناس.

ما يميز هذا النوعَ من المسرح هو تفاعلُ الناس مباشرة مع القضية المطروحة , فالممثلون يتقمصون شخصياتٍ من روح المجتمع الذي يعيشون فيه ويقضون ساعات طويلة بمناقشة طبيعة كل شخصية وما تحمله من أبعاد إيجابية مؤثرة قبل عرضها على خشبة مسرح المضطهدين.

تفاعلٌ كبير حظي به هذا النوعُ من العروض المسرحية بعد أن جرى تقديمه في عدد من المدن العراقية ما دفع هذه المجموعة من الممثلين الى الإجتهاد والخوض أكثر في مشاكلَ مجتمعاتهم بهدف عرض حلولها بأسلوب مسرحي جديد.

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