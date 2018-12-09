إيغوري لاجئ: نساؤنا يغتصبون في المعسكرات القسرية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (عبيد أعبيد)

قال قال صالح حيدر، الناشط السياسي الإيغوري في حركة "الصحوة" المطالبة بـ"استقلال" شينجيانغ (تركستان الشرقية) عن السيادة الصينية، إن "الصينيون يقتلون شعبنا، ويتم اغتصاب النساء في هذه المخيمات.. إنهم يجبرون النساء والرجال على تناول بعض الأدوية، كما يُحقنوا بالقوة".

وأضاف في معرض حديثه لتلفزيون الآن، قائلا :"السلطات الصينية تبني باستمرار معسكرات الاعتقال وأيضا منشآت لدفن وحرق جثث أولئك الذين قتلوا في السجون والمعسكرات".

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