زوجة أحد المهاجرين: داعش أعدم مقاتلين أجانب بلا سبب!

أخبار الآن | القامشلي - سوريا (روناك شيخي)

فرض تنظيم داعش قبضة أمنية شديدة على مناطق احتلاله، مستغلا بذلك سياسة الترهيب، خاصة على المنضمين إليه من المهاجرين. زوجة أحد المنضمين إلى التنظيم وهي مغربية الجنسية وتُدعى أسماء، تحدث لأخبار الآن عن اعتقال وإعدام المقاتلين الأجانب من قبل التنظيم من دون أسباب مقنعة

كما عبّرت أسماء، زوجة ُ أحد المهاجرين المغاربة في داعش، والتي ألقت القواتُ الكردية القبض عليها برفقة زوجها أثناء فرارهم، عبّرت عن ندمها على مغادرة المغرب والإنضمام إلى التنظيم في سوريا، لأنها بذلك خسرت أسرتها ومنزلها، فضلا عن خوفها على مستقبل أطفالها.

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