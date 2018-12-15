اعتقال 16 عراقيا من داعش لدى هروبهم من هجين

أخبار الآن | دير الزور - شرق سوريا (خاص - أخبار الآن)

أفادت مصادر ميدانية في قوات سوريا الديمقراطية لأخبار الآن بأن قوات النظام السوري اعتقلت 16 مسلحا من داعش بعد هروبهم من معارك بلدة هجين شرقي سوريا. وأوضحت المصادر أن المسلحين العراقيين الـ 16 اُلقي القبض عليهم من قل قوات النظام السوري عندما كانوا في طريق هروبهم الى المعقلين الأخيرين لداعش في منطقة السوسة والشعفة التابعتين لدير الزور من جهة الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وكانت أخبار الآن حصلت على لقطات حصرية لمدينة هجين التابعة لمحافظة دير الزور بعد تحريرها على يد قوات سوريا الديمقراطية من إحتلال داعش . وأظهرت اللقطات مقاتلين من قوات العشائر العربية المنضوية في قوات سوريا الديمقراطية وهم يشيرون الى أهم مناطق هجين بعد تحريرها من إحتلال داعش.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية حررت هجين وهي أبرز وأكبر بلدات الجيب الأخير الذي كان يحتله تنظيم داعش شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن إنه "بعد أسبوع من المعارك والقصف العنيف، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي من طرد تنظيم داعش من هجين، أكبر بلدات الجيب".

وتقود هذه القوات، المؤلفة من فصائل كردية وعربية، منذ 10 أيلول/سبتمبر الماضي هجوماً بدعم من التحالف الدولي لطرد التنظيم من هذا الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية.

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لقطات حصرية لبلدة هجين بعد تحريرها من داعش



