هكذا إجتاحت السيول مدن مندلي والكوت وكركوك

أخبار الآن | مندلي والكوت - العراق (حصري - وسام وسف)

إسمرت سيول الأمطار في العراق بعد أن اجتاحت فيضانات أخرى مدينتي مندلي في ديالى والكوت الواقعتين على الحدود العراقية الإيرانية في شرق البلاد مخلفة أضراراً بالمنازل والحقول الزراعية

أكثرُ من 20 حالة وفاة على مدى خمسة أيام هي حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت شمال العراق وشرقه, أسفرت أيضا عن تشريد آلاف الأسر, حيث كانت كميات الامطار التي سقطت خلال الأيام الماضية أكثرَ مما تستوعبة البنية التحتية المتهالكة في هذه المناطق.

الحكومة العراقية من جانبها إستنفرت قواتها الأمنية والعسكرية المنتشرة بالقرب من المناطق التي شهدت السيول في محافظات نينوي وكركوك وديالى وواسط للمشاركة في إنقاذ المتضررين من السيول التي جرفت منازلهم ومزارعهم.

لم تصدر بياناتٌ رسمية دقيقة عن الخسائر المادية التي أصابت المناطق التي اجتاحتها السيول, لكن الأهالي وحكوماتهم المحلية طالبوها بتعويض الأضرار التي تقدر بملايين الدولارات.

مئات العائلات تركت مناطقها جراء السيول في موجةِ نزوحٍ هي الأولى منذ عمليات تحرير مدن العراق من إحتلال داعش, بينما تشير التقديرات الحكومية الى أن النزوح قد يستمر لفترة طويلة نظراً لحجم الأضرار التي أصابت ديار المواطنين.



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