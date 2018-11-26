المركزي العراقي:أي مخالف للعقوبات الأمريكية على إيران سيعاقب

أخبار الآن | بغداد - العراق (حصري - وسام يوسف)

أكد البنك المركزي العراقي عبر متحدثه الرسمي أيسر جبار لأخبار الآن أكد الإلتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران, مضيفا أن تحويل العملات العصبة من العراق الى إيران متوقفة في الوقت الراهن.



و أضاف جبار أن قرارات البنك المركزي العراقي واضحة بشأن الالتزام بالعقوبات المفروضة سواء ما يخص ملف إيران أو غيرها, مشيراً إلى أن أي مؤسسة مالية لا تلتزم بهذه القرارات ستُعتبر مخالفة لاجراءات البنك.



هذا وألزم البنك المركزي العراقي البنوك والمؤسسات المالية في العراق بقائمة الحظر على إيران لتنظيم العلاقات المصرفية والمالية إلتزاما بالعقوبات الأمريكية على طهران منذ دخولها حيز التنفيذ في 4 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

ووفقا لبيان البنك المركزي العراقي "فإنه تقرر الالتزام بقائمة الحظر التي تشمل عدم التعامل بالدولار الأمريكي مع إيران، والتزامات أخرى خاصة بتجارة الذهب، تجنبا للمخاطر بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران".

وأشار البنك المركزي العراقي في بيانه إلى العقوبات المباشرة وغير المباشرة والتي تتعلق بشراء أو تزويد او نقل من وإلى إيران للخام والالمنيوم والفحم والستيل، وأن العقوبات تشمل أيضاً مشغلي الموانئ والسفن وصناعة السفن, والعقوبات المعاملات بواسطة المؤسسات المالية الخارجية مع البنك المركزي الإيراني، والعقوبات على قطاع الطاقة.





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