مضخات المياه سلاح المزارعين في مالي لمواجهة الإرهاب

أخبار الآن | تمبكتو - مالي (جمال لعريبي )

مضخات المياه اصبحت سلاحاً قوياً في شمال مالي لإنقاذ الشباب من الوقوع في شباك الجماعات المسلحة كيف ذالك؟

هذه المضخة تبعث الحياة من جديد ليس في الحقول فحسب و انما ايضا في مدينة تمبكتو التي عانت من ويلات الارهاب و خطر الجماعات المسلحة .. تعتمد هذه المدينة الاسطورية التي نشاة على ضفاف نهر النيجر على الزراعة والرعي و تشكل مياه نهر النيجر المصدر الرئيسي لنشاطهم الفلاحي

جولة صغيرة داخل مدينة تمبكتو تتضح لك بساطة العيش فيها واهمية النشاط الزراعي ... امادو مايغا شاب عشريني من سكان تمبكتو يقول انه يفضل مساعدة والديه في الحقل و يحصل مالا وفيرا و هذا ما يجعله لا يفكر في الانضمام الى الجماعات المسلحة .

امادو مايغا مزارع : نشتغل في الحقول و هذا ما يشجعنا على عدم التفكير في الهجرة او الالتحاق بمجموعة مسلحة كما فعل كثيرين . انا هنا برفقة والديا لاساعدهم و ما اقوم به من عمل و جهد احصل من خلاله على المال و هذا هو هدفي

يحاول سكان مدينة تمبكتو تشجيع شبابهم على البقاء من خلال بناء نظام الري الذي حول الأراضي الصالحة للزراعة إلى مزارع مزودة بقنوات ري.

المبادرة هي واحدة من عشرات المشاريع الصغيرة التي تمولها المساعدات الدولية لمساعدة المزارعين لما للنشاط الفلاحي من دور كبير في الحد من تجنيد الشباب

سيديبي كامارا :

هذه المنظومة الجديدة تساعنا في الحفاظ على ابنائنا من خطر الارهاب لانهم غالبا ما يستهدفون الشباب العاطل عن العمل و نحن في تمبكتوا نعتمد كثيرا على الزراعة ونسعى دائما لتطوير مدينتنا

بالرغم من ان تغير المناخ سوف يغير أنماط هطول الأمطار في غرب أفريقيا، على الرغم من اختلافهم حول ما إذا كان المناخ الدافئ سيؤدي إلى سقوط أمطار أكثر أو أقل في المنطقة بشكل عام الا ان المضخات المائية التي تنتشر على طول دلتا النيجر ستفي بالغرض لدعم الانتاج الفلاحي في المنطقة و بهذا تشكل حاجزا منيعا في وجه المتطرفين و تعتبر ملاذ السكان المحليين لرفض شبابهم لمغريات الإنضمام الى المقاتلين المتشددين .

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