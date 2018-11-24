الرياضة بمواجهة الإرهاب في أخطر حي شعبي في تونس

أخبار الان / تونس -تونس (جمال لعريبي)

حتى أيام قليلة ماضية كان حي التضامن في تونس أخطر حي شعبي، معروف بأنه حاضن للإرهاب والإرهابيين، هذا الواقع على ما يبدو بدأ بالتغير بفعل ادراج كرة القدم في نشاطات هذا الحي فهل تنجح كرة القدم و النشاطات الرياضية في الحد من خطر التطرف و سمة التطرف المتماهية مع الحي؟

لطالما عرف حي التضامن بتونس بالجماعة المتطرفة التي كانت تنشط فيه.. اليوم تغير الحال بفضل جهود ابناء الحي الذين ارادو تغير هذه الصورة من خلال انشاء جمعية رياضية تعنى بشؤون ابناء و بنات الحي.. الرياضة لمحاربة التطرف هو شعار القائمين على هذه الجمعية التي تبذل قصار جهدها للتعويض عما يحتاجه هذا الحي بقدرات متواضعة.

ويرى الكثير من اولياء الشباب ان الرياضة ومؤسساتها المختلفة ومنها الأندية الرياضية، تلعب دورا مهما في بناء شخصية ابنائهم سواء من الناحية البدنية أو من الناحية النفسية والاجتماعية ، ولهذا فإن الأندية الرياضية يمكن أن يكون لها دورا مباشراً في حمايتهم ووقايتهم من مخاطر التطرف والإرهاب و بالاخص خطر التجنيد .

ويشارك في هذا النادي الرياضي جميع ابناء الحي شبانا وشابات لتعزيز روح الاندماج وقبول الآخر بالاضافة الى زرع الثقة بنفوسهم بعيدا عن السلوكات المنحرفة.

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