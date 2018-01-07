هنا تم إغلاق أول مخيمات النزوح في العراق

أخبار الآن | الأنبار - العراق (وسام يوسف)

أغلقت الحكومة العراقية أول مخيمات النزوح بعد عودة نزلائه الى ديارهم في الأنبار غربي العراق , السلطات العراقية قررت إغلاق الكيلو 108 بعد أن إستكملت عمليات تأمين و تطهير آخر المناطق التي تم تحريرها من إحتلال داعش في غرب العراق.

بعد ثلاثِ سنواتٍ من النزوح ها قد إنطلقت رحلةُ العودةِ الى الديار , هؤلاء العراقيون كانوا نزلاءً في مخيم الكيلو ١٠٨ في محافظةِ الانبار غربي العراق الذي أواهم أول مرة , واليوم تعلنُ الحكومةُ العراقيةُ إغلاقَه بعد فترةٍ قليلة من إعلانِ النصر على داعش في العراق.

فرحةُ الأهالي هنا في هذا المخيم وشوقـُهم للعودة الى مناطقهم منعتهم من الحديثِ أمام الكاميرات , لكن هذه المشاهد ربما تغني عن ألف كلمة.

جميعُ هولاء النازحين هم من مناطق غربي الانبار والتي تمكنت القواتُ العراقية من تحريرها , وبعد تطهيرِها وتأمينِها مؤخراً يبدأ النازحون رحلة معاكسة و الى ديارهم هذه المرة.

أكثرُ من خمسةِ ملايين نازح هو ما الحربُ على داعش , لكن الأرقامَ تشيرُ الى أن أكثرَ من ثمانين بالمئة من هذا العدد قد تمت إعادتـُهم الى مناطقهم بعد أ جرى تأمينُها , ومن المؤمل أن تُستكمل عملياتُ إعادةِ جميعِ النازحين وإغلاق مخيماتهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

عبر الاقمار الصناعية من بغداد الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور عماد علو

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