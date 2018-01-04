هذه حيوانات نادرة لا يعلم العراقيون أنها تعيش في بلادهم

أخبار الآن | بغداد - العراق (وسام يوسف)

الهواياتُ والإهتمامات صفاتٌ مشتركة لأغلبِ الناس لكن البعضَ منهم فقط هو من يبدع في ما يقوم به من عمل , ليث مهدي شابٌ عراقي يمتلكُ منذ الصِغَر قدرةً على التعاملِ مع الحيونات غيرِ الأليفة بشكلٍ مميز حيث إستطاعَ ترويضَ الكثيرِ منها داخلَ منزلِه في بغداد حتى صار خبيراً في تصنيفاتها.

مشهدٌ غيرُ مألوفٍ في العاصمةِ العراقية حيثُ الكثير من الزواحف مختلفةِ الأشكالِ والأنواع يحتفظُ فيها مهدي داخلَ منزلِه ويقضي ساعاتٍ طويلةً بالإهتمامِ فيها , أما هدفـُه من تربيتِها كما يقول هو تغيرُ نظرةِ المجتمع عن هذه الأنواعِ من الحيونات.

هذا الشابُ العراقي أراد من خلال هوايتِهِ أن يثيرَ الإهتمامَ تـُجاه هذه الحيونات وكيفيةَ التعاملِ معها بشكلٍ صحيح , الى جانب كشفِه معلوماتٍ مفيدةً للناس حيث لم يكن للكثيرينَ منهم علمٌ بأنَ مثلَ هذه الحيوانات موجودةٌ أصلاً في العراق.

الرسالةُ التي أرادَ ليث إيصالَها ربما مختلفةٌ عن غيره من المواهب , فهو يريدُ تركيزَ المجتمعِ على الشكلِ الصحيح الذي ينبغي أن يتعاملَ فيه الإنسانُ مع الحيوانات خاصةً تلك الأنواعْ غيرِ الأليفة منها فجزءٌ مهمٌ من البيئة حولنا يتوقفُ على طريقةِ تعاملِ البشر مع الحيوانات كونها شريكةٌ لهم في هذا العالم.

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