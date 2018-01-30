مفتي القاعدة السابق: خلاف الظواهري والجولاني مواجهة علنية
أخبار الآن | نواكشوط - موريتانيا - (أحمد بدي - حصري)
شبه مواجهة علنية بين أنصار الظواهري وانصار الجولاني هكذا قيم المفتي السابق لتنظيم القاعدة ابي حفص المورتاني حالة الصراع الناشئ بين تنظيم القاعدة وفرعها في سوريا والذي أشار أيضا خلال لقاء خاص مع أخبار الآن بان ذلك اضر كثيرا بمصالح القاعدة في سوريا بل كان له اثرا على وجودها بشكل مباشر على الاراضي السورية
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