مفتي القاعدة السابق: خلاف الظواهري والجولاني مواجهة علنية

... أبو حفص الموريتاني يعارض النهج المتشدد في شمال مالي في سلسلة التقارير التي نستعرض فيها انعكاسات ودلالات التصريحات الأخيرة لـ أبو حفص الموريتاني

... أثر تصريحات أبو حفص الموريتاني على القاعدة ومؤيديها نبدأ سلسلة من التقارير عن أبو حفص الموريتاني الذي كان في وقت من الأوقات الرجل الثالث في القاعدة

... من هما الشخصان اللذان ظهرا برفقة الجولاني ظَهر أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة في المقطع المصور الذي أعلـَن فيه فك الارتباط عن القاعدة برفقة شخصين هما "أبو عبد الله الشامي" على يساره و"أبو الفرج المصري" على يمينه

... عراقي يؤسس موقع "نيبرو" للتواصل الإجتماعي يضاهي الفيسبوك كل يوم يستلم سجاد وهو من مدينة الديوانية جنوبي العراق الاف الرسائل من مختلف انحاء العالم لاشخاص جدد يخبرونه بانهم بدأوا باستخدام موقع (نيبرو) الذي إبتكره

... مفتي القاعدة السابق يفند خلاف الظواهري والجولاني في "البيعة" منحت الجماعات المتشددة قدسية معينة لمسألةِ البيعة وهو ما كان واضحا في واقعِ النزاعاتِ والتشققات داخلَ هذهِ الجماعات، فكلما ارادَ شخصٌ ان لا يتبعَ لجماعة ما