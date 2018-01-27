عراقي يؤسس موقع "نيبرو" للتواصل الإجتماعي يضاهي الفيسبوك

أخبار الآن | الديوانية - العراق حصري (وسام يوسف)

كل يوم يستلم سجاد وهو من مدينة الديوانية جنوبي العراق الاف الرسائل من مختلف انحاء العالم لاشخاص جدد يخبرونه بانهم بدأوا باستخدام موقع (نيبرو) الذي إبتكره وهو شبيه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث اصبح اكثر من اربعة ملايين مستخدم لهذا الموقع حول العالم بعد سنة واحدة فقط من تاسيسه.

بالاضافة الى دراسته في الجامعة فان سجاد هو مواضب ويحاول توفير الوقت الكافي لادارة الموقع الذي اسسه نتيجة ولعه الكبير بمواقع التواصل الاجتماعي حيث حاول من خلال هذا الموقع تقديم خدمات اضافية غير متواجدة في الموقع الشبيه.

من اهم الميزات التي جذب موقع نيبرو المستخدمين اليه هي الامان الالكتروني حيث يحافظ الموقع على معلومات مستخدميه بشكل كبير اضافة الى ميزات اخرى تتوافق مع المجتمعات المختلفه طبقا لجغرافية المستخدم.

رسالة الشاب سجاد من خلال انشائه موقع نيبرو الذي يلقى رواجاً كبيراً هي عدم استسلام الشباب وبقائهم مستهلكين في مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة ودائما هناك الامكانية لابتكار اشياء جديدة يمكن ان تكون منطلقا لمشاريع ضخمة وناجحة.

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