أولى جسور الموصل تعود الى العمل مجدداً

أخبار الآن | الموصل - العراق خاص (وسام يوسف)

بعد أكثر من سنة على تدميره جراء معارك تحرير الموصل من تنظيم داعش، أعيد تأهيل الجسر الرابع الذي يربط جانبي المدينة الشرقي والغربي وهو أول جسر كونكريتي يعاد إفتتاحه في الموصل.

الجسر الرابع واحد من خمسة جسور تضررت بفعل إرهاب داعش والعمليات العسكرية وقد تم تأهيله من قبل شركات إعمار عراقية حيث أكد مدير هيئة الطرق والجسور العراقية عصام مهدي لأخبار الآن أن المديرية جادة في إعادة تأهيل كافة الجسور والطرق في الموصل بهدف تسهيل التنقل بين جانبي المدينة.

هذا ومن المؤمل أن يخفف هذا الجسر الزحام الكبير الذي تشهده الجسور الحديدية التي كانت قد أنشأتها القوات الأمنية العراقية كجسور عسكرية بديلة تستهدف ربط طرفي الموصل.

يشار الى أن الجسر القديم الذي يربط المدينة القديمة مع جانبها الأيسر سيدخل الخدمة قريباً حسبما أفاد به مسؤولون في بغداد و محافظة نينوى حيث بدأت شركات حكومية عمليات إستكمال أعمال صيانة هذا الجسر الذي يعد من أقدم الجسور في الموصل.

من جانبها ذكر مسؤولون عراقيون أن العمل في المشروع تضمن تكسير و رفع أجزاء من الفضاءات المتضررة للتمكن من دفن الفضاء الأول من جهة الساحل الأيمن من الموصل وتثبيت الركائز في منطقة الفضائين الثاني والثالث مع تنظيف حوض نهر دجلة من الأنقاض في المناطق التي تعيق تثبيت الركائز للدعامات الوسطية مع تنفيذ و نصب مجسر حديدي و إستخدام ثلاثة مجسرات حديدية تسم جلبها من محافظة البصرة.



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