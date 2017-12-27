كيف يتصدى شباب بغداد للتطرف وما هو منبرهم

أخبار الآن | بغداد - العراق حصري (وسام يوسف)

محاربةُ الافكار المتطرفة والارهابية لا تاتي بالمعالجات الامنية فقط بل ينبغي مواجهتُها فكريا وهذا هو الهدف الذي تم تأسيسُ منتدى بغداد للسلام من أجله حيث يجتمع الشباب هنا ويمارسون ناشاطاتٍ ثقافيةً مختلفة مبتغاها تبادلُ وجهات النظر والتوافقُ على أفكار سلام تعالجُ مشكلاتِ المجتمع.

التفكيرُ فقط بالحلول دون تنفيذِها أمرٌ ليس مفيداً ، هذه هي الحقيقةُ التي يعي أهميتَها روادُ هذا المنتدى حيث يحاولون وضعَ المعالجاتِ المختلفةِ والظواهر الفكرية الطارئة على المجتمع العراقي.

فكرةُ هذا المنتدى تحملُ رسالةً مهمةً خاصةً لفئة الشباب وهو النأيُ بهم بعيداً عن الافكارِ الهدامة ووضعُهم على طريق إفادةِ المجتمع عبر فعالياتٍ ونشاطاتٍ بعيدةٍ عن التحزبِ أو التطرف.

المنتدى الشبابي هذا إستهدفَ استثمارَ طاقاتٍ ثقافيةٍ لنشطاءَ ومثقفين من خلال إقامة محاضراتٍ وأمسياتٍ تناقش الظواهرَ الفكريةَ والاجتماعيةَ الطارئة وكيفيةِ التصدي لها ثقافياً عبرَ مبادراتٍ تنطلقُ من هذا المنتدى الذي يحاولُ روادُه التفاعلَ أيضاً في مواقعِ التواصلِ الاجتماعي.



من بغداد رسلي المالكي الكاتب و مدون عراقي

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