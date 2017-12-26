من يستوقفك وأنت تقود سيارتك في شوارع بغداد؟

أخبار الآن | بغداد - العراق حصري (وسام يوسف)

أطلق رجل مرور عراقي مبادرة فريدة من نوعها في شوارع بغداد من خلال تطويع أفاله الثلاثة للعمل معه في تنظيم السير في شوارع بغداد خلال أيام العطل أو نهاية الأسبوع , سائقو السيارات أبدو إعجابهم بهذه المبادرة التي تحمل رسالة إليهم بضرورة توخي الحيطة والتقيد بشروط السلامة بهدف تقليل الحوادث المرورية التي ذهب ضحيتها الاف الأطفال.

ربما إعتادَ الكثيرون على رؤيةِ أطفالٍ مشردينَ في شوارعِ بغداد , لكن أن يوقفكَ طفلٌ يرتدي زيَ رجالِ المرور لكي يعطيكَ إرشاداتٍ للسلامة فهذا غير متوقع في العاصمة العراقية التي شهدت مبادرةً جديدةً تقوم بها كلَ يوم مجموعةٌ من الأطفال في شوارعَ وسطِ المدينة تحت إشرافِ رجلِ المرور والدَهم.

سائقو السيارات وحافلاتِ النقل يبدون إعجابهم بهذه المبادرة ويعبرون عن إهتمامٍ كبيرٍ عندما يوقفوهم هؤلاء الإطفال سعادةً بما يقومون به برفقةِ والدهم في الشارع وإنتباهاً لما يقولونه لهم.

و بهدفِ زيادةِ الوعي المروري في شوارعَ مدنِ بغداد والتي تشهدُ حوادثَ كثيرةً جاءت هذه المبادرةُ لكي ترفع من مستوى إدراكِ السائقين وهم على الطرقات , الى جانب مساعدةِ رجالِ المرور في أداءِ واجباتهم من أجلِ تخفيضِ الحوادثِ المرورية التي راح ضحيتـَها الكثيرُ من الأطفال.

عشراتُ الصفحاتِ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعي أبدت إعجابَها وثناءَها على مبادرةِ أطفالِ المرور التي نالت الدعمَ من قبلِ السلطاتِ والموسساتِ الحكوميةِ كونَها تصبُ في مشاريعِ دعمِ جهودها في الشراكةِ الإيجابيةِ بين المواطن والجهاتِ الحكومية.





إقرأ أيضاً