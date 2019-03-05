عجائب الطبيعة داخل هذه المغارة في ماليزيا! #شباب -يلا مشوار

وثائقيات الآن 5-3-2019



في الجزء الثاني من رحلتنا إلى أقدم غابة في ماليزيا "تامان نيغارا" سننتقل مع مجموعة من الشباب بواسطة القوارب من "كوالا تامبلينغ" نقطة الانطلاق بالزيارات إلى المنتزه المذكور حيث تبعد 3 ساعات عنها.



ولعل أبرز زيارة في هذه الحلقة هي لإحدى الكهوف التي تضم مئات آلاف الخفافيش.



ومن أكثر الأنشطة انتشاراً بالمنتزه هي الرحلات النهرية والجولات في الأدغال، ومن الأماكن التي يجب رؤيتها ممشى "كانوبي واك"، حيث يوفر منظراً رائعاً بالقرب من الأنشطة في غابات "كانوبي".



وتعتبر عمليات المراقبة بالتخفي هي الطريقة الأفضل لمراقبة الحياة البرية، وقد سمحت عمليات بناء الأكواخ البسيطة فوق الأرض للزوار بالبقاء أثناء الليل للحصول على فرص مراقبة الحيوانات في بيئتها الطبيعية، كما تتوفر فرصة استكشاف الكهوف بالمركب أو سيرًا على الأقدام.



