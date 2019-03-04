تعلم إنشاء سيرفر خاص بالألعاب - #شباب - غيمرز
وثائقيات 03-04-2019
يختلف الشاب عبد الرحمن دراوشة عن مواطنه الأردني سيف الاحمر في إختياره لعبته المفضلة، طبعا نتحدث عن الألعاب الإلكترونية ومحترفيها في عالم غيمرز، فالأول يميل إلى الألعاب الحروب والإقتتال فيما سيف يكره هذه النوعية من الألعاب ويتجه نحو الألعاب الأقل عنفاً.
وفي الحلقة الجديدة من "غيمرز" سيكشف سيف للجمهور كيف أنشأ صفحة وموقع له على يوتيوب لتعليم المهتمين كيفية إنشاء سيرفر خاص لهم لتحميل العابهم المفضلة والدخول في منافسات عالمية.
وسيشرح سيف لكافة "الغيمرز" ال طرق والوسائل التقنية الجديدة وسيقدم النصائح لهواة الغيمرز .