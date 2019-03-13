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تسلّق الخطر على سفح جبل "الجيس " .. شباب بالهيل

شباب بالهيل 13-3-2019

مغامرة خاصَّة بأصحاب القلوب القويَّة، تسمح بالسفر إلى المرتفعات في قارَّات العالم، وتضع ممارسيها في مواجهة صعوبات الطبيعة، ومشاهدها الأكثر جاذبيَّة.

إرتبطت هذه الرّياضة بالمغامرة، والمخاطرة والمتعة، والتمتع بالطبيعة، وتتباين الجبال في ارتفاعها وبمنحدراتها الصّخرية؛ لهذا على متسلِّق الجبال أنْ يتمتع بالقوة البدنية العالية، والشجاعة، وقوة التحمل، والتحكم بالعقل والسيطرة عليه عند مواجهة المخاطرة، وكذلك المثابرة والتصميم في بلوغ الهدف.

وفي وفي حلقة جديدة من "شباب بالهيل" سنتسلق مع المغامر الإماراتي هزاع الحبسي إلى جبل الجيس أحد أهم الجبال في الإمارات والذي يقع في إمارة العين لنكتشف سوياً خطورة وروعة تلك التجربة.

وسنتعرّف على ما يحتاجه المتسلق من أدوات وهي النظارات الواقية التي تساعده في تركيز نظره على نقطةِ التسلق في المرتفعات الشاهقة جداً، والبوصلة، والمطرقة الخاصة والحلقات المعدنية، أو مشبك الحبل المصنوع من سبيكة معدنية تربط المتسلق بالحبل.

#جبل جيس #الامارات #وثائقيات #مغامرة #وثائقيات الآن

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