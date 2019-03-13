أشبال الخلافة فرصة الحياة الثانية

وثائقيات 13 آذار / مارس 2019



فيما يشهد داعش على آخر فصول مغامراته الإرهابية تحد جديد يرتسم في الافق.

ما هي تحديات ما بعد داعش؟ ما هو مصير عوائل افراد التنظيم ؟ و الاهم ما هو مصير من اسماهم داعش " أشبال الخلافة"

مركز هوري لحماية و تعليم الاطفال فسحة أمل جديدة لهؤلاء لإعادة تشكيل المفاهيم في أذهانهم.

فتنظيم داعش عمل جاهدا على زرع أفكار السوء في أذهان هؤلاء الأطفال و محاولة برمجة تفكيرهم نحو الأعمال الإرهابية تحت غطاء الدين و تحت غطاء محاربة "الكفار" و " أعداء الله".

يحاول القيمون على هذا المركز الذي دخلناه و اطلعنا على سير العمل فيه، يحاول بالإضافة الى الإهتمام بصحة و سلامة هؤلاء الأطفال تلقينهم الدروس التعليمية و الأخلاقية و توفير هامش من الأمان الذي حاول داعش من خلال تدريبهم القسري ان يحرمهم اياه.

مستقبل وأمان و حياة كريمة تنتظر هؤلاء بعد هذه الفرصة التي حصولا عليها من خلال المركز و من خلال العناية علّهم يعوضون ما عانوه خلال فترة احتلال داعش لمناطقهم.