زيارة إلى قبيلة "أورانغ" الأكثر قدما في أسيا الوسطى

زيارة إلى قبيلة "أورانغ" الأكثر قدما في أسيا الوسطى



تعتبر ماليزيا من أكثر البلاد تنوعاً في سكانها و ذلك ميزة لأي مسافر متجه للبلاد لأنه سيُمنح الفرصة لتذوق و اختبار تجارب كثيرة و متنوعة من عدة ثقافات

موجودة في مكان واحد و تُتيح تجربة ثقافية متنوعة الأفاق فريدة من نوعها.



يتكون المجتمع الماليزي بأغلبية من الماليزيين و الصينيين و الهنود في وقت توجد داخل الغابات البعيدة قبائل لا تزال تعيش في نمط البدائي وبينهم "الاورانغ"، وفي رحلة جديدة مع شباب "يلا مشوار" سنتعرف على هذه القبيلة التي تعتبر من السكان الأصليين لماليزيا، وأقدم سكان شبه الجزيرة الماليزية.



ينقسم الأورانغ إلى ثلاثة مجموعات، الجاكون والتي يتكلم أفرادها لغة ملاوية قديمة، والسيمانغ والسينوي اللتين يتكلم أفرادهما اللغات المونية الخميرية.

يتوزع الأورانغ أسلي على 18 قبائل صغيرة، ويشكلون سوية 0.5% من سكان ماليزيا.



كما سنتجول داخل الغابات الشاسعة لنشاهد كيفية الوصول إلى مناطق أخرى تسكنها عدة قبائل وذلك بواسطة مراكب مائية وعبور جسر بدائي جداً مصنوع من الحبال فوق وديان عميقة.



كل هذه التفاصيل والمغامرات الشيّقة تتابعونها في حلقة جديدة من "يلا مشوار" الذي يُعرض كل ثلاثاء على تلفزيون الآن.