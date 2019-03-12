تحدي المحترفين بين العاب "الأكشن" والخيال العلمي

#شباب - غيمرز



يختلف محترفو "غيمرز" حول العالم في إختيار اللعبة المفضلة عندهم، فمنهم من يهوى العاب الحروب والقتل ومنهم من يفضل الكرة وسباقات السيارات، في هذا الصدد سنتعرف في الحلقة الجديدة على فارس نائل من الأردن الذي يكره لعبة dota 2 التي يمارسها البعض واصفاً إياها بأنها لعبة للأطفال مفضلاً عليها لعبة

action valve المليئة بالحركة والتشويق.



فيما تستفزه لعبة fortnite الرائجة جداً لدى الشباب العرب، معتبراً إياها أنها لعبة للأطفال خاصة من ناحية التحكم باللعب، وفي الحلقة سيقدم فارس نصائح لمحبي الألعاب الإلكترونية.





من ناحية أخرى يختلف عمر مجدوب ( من الأردن) عن مواطنه فارس نائل بحيث ميوله نحو العاب الخيال العلمي وقد بدأ في سن 5 سنوات ممارسة هذه الهواية حين كان يذهب لمراكز العاب قريبة من ممنزله في عمان، ومنذ العام 2013 يمضي يوميا ساعات طويلة داخل مقهى للألعاب حتى أصبح محترفا في بعض الألعاب المحددة.

