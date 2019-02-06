#شباب - الجزء الـ4 من شباب بالهيل

#شباب - الجزء الـ4 من شباب بالهيل



قمة الإبداع أنّ يحوّل الإنسان من لا شيء كل شيء لتحقيق أحلامه وطموحاته، خاصة إذا كان هذا الإنسان شاباً أو شابة في سن صغيرة قرروا تحدي الظروف و خلق مشروع لهم.





نورا وعبدالله وعبد العزيز ثلاثة نماذج من الشباب الناجح، نورا الفتاة السعودية تستهويها منذ سنوات فكرة إنشاء مطعماً متخصصاً بالأكلات الشامية، نمى هذا الحلم معها حتى وصلت إلى تحقيقه رغم أنها لا تملك الرأسمال الكافي.





من حافلة قديمة متوقفة بنت مطعمها وصنعت بيديها المأكولات لتصبح مقصداً للعائلات والشباب من كافة المناطق السعودية.





أما عبد الله وعبد العزيز فهما أيضاً من السعودية قررا سوياً إفتتاح مقهى لتقديم القهوة بكافة النهكات والأنواع لإرضاء أكبر عدد من الزبائن، أيضاً هما من ألواح خشبية وقطع أخرى بنوا مقهاهما.



قصص ومعلومات كثيرة سنكتشفها معاً في حلقة جديدة من "شباب بالهيل" كل يوم أربعاء على تلفزيون الآن.