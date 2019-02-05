#شباب - الجزء السادس من يلا مشوار

وثائقيات 5-2-2019

أربعة مدن جديدة سنكتشفها في ماليزيا خلال رحلة جديدة مع مجموعة من الشباب العرب، جبال شاهقة وشواطئ صافية سنتعرف إليها في "يلا مشوار".

حلقة أقل ما يُقال عنها رائعة لما تضمنه من مشاهد ستدفع حتماً من لم يخطرعلى باله السفر إلى ماليزيا بأن يبدّل رأيه ويقرر حجز تذكرة سفر في أقرب فرصة له.

إذ تعتبر ماليزيا من بين أهم 10 دول مصنفة كأفضل وجهة سياحية لكل الفئات العمرية وخاصة الشباب حيث يجدون التسلية والمتعة والنشطات والمغامرات..

وفيما خص المغامرات تابعوا الحلقة كي تذهبوا معنا إلى مغارة العناكب، لأصحاب القلوب القوية طبعاً، كذلك القفز من مرتفعات عالية جداً إلى قعر البحر في تجربة تحبس الأنفاس.

لمحبي المغامرات السياحية تابعوا "يلا مشوار" كل نهار ثلاثاء على تلفزيون الآن عند الساعة 3.30 توقيت دبي و2.30 توقيت السعودية.