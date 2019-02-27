السباحة في سماء الهفوف #شباب - يلا مشوار

وثائقيات #شباب - يلا مشوار 27-2-2019



يكاد يكون المشروع الوحيد في المدن الساحلية في المملكة العربية السعودية، هذا المشروع بدأ منذ فترو وجيزة وإستطاع إستقطاب عدد هائل من الشباب في المملكة والذي أطلقه أحد الشبان في مدينة الهفوف الواقعة ضمن محافظة الأحساء شرق المملكة، وتتبعها إدارياً.



المشروع أطلقه السعودي ظافر الشعراني مع شريكه اللبناني مالك شاتيلا ومجموعة اخرى من الشباب وهو نادي للـ"باراسيلنغ" أو السباحة في الجو، تلك الرياضة التي تستقطب آلاف الأشخاص حول العالم ويقصدون دول محددة لممارستها أضحت متوافرة في مدينة الهفوف الساحلية.



ولم يقتصر المشروع على تقديم خدمات الطيران في الجو بل تطور المشروع وشمل بناء شاليهات صغيرة في تلك المنطقة ليتمكن الزوار القادمين من اماكن بعيدة الإستمتاع بعطلة هادئة وسط المياه البحرية ومقاهي صغيرة إلى جانب لعبة الباراسيلينغ.



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