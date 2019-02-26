ماذا يوجد داخل أكبر منتزه في ماليزيا؟ - #شباب - يلا مشوار

#شباب - يلا مشوار 26-2-2019

داخل أكبر منتزه في ماليزيا "تامان نيغارا" سنذهب برحلة بالقوارب مع مجموعة من الشبان في وسط بحيرات "لاتا بيركوه" لنكتشف غاباتها وأنواع غريبة من الطيور كذلك تسلق جبال "تاهان" وسط مغامرات رائعة.



يعد هذا المنتزه أول وأقدم منطقة محمية حكومية في البلاد، وقد أطلق عليه قديمًا اسم منتزه الملك جورج الخامس الوطني. وقد أُعلن هذه المنتزه في عام 1938 على يد سلاطين كيلانتان وبهانج وترينغانو (أثناء المهرجان الفضي للملك جورج)، حيث أعلن رسميًّا للحفاظ على الطبيعة الأصلية للأرض إلى الأبد. كما أعيد تسمية هذا المنتزه باسم تامان نيغارا بعد أن نالت البلاد استقلالها في عام 1957.



يضم المنتزه واحدة من أكبر الغابات المطيرة في العالم ويشتهر بالحيوانات البرية والطيور والحشرات التي لن تجدها في مكان آخر، ويعني اسم المحمية باللغة الماليزية "المتنزه الوطني" أو الحديقة الوطنية والتي تعد أول منطقة محمية في ماليزيا.



وتعتبر بحيرة "لاتا بيركوه" المتميزة بمياهها العذبة المتدفقة من أهم البقع المشهورة للسباحة بين المياه النقية والباردة، والتي يمكن الوصول إليها إلى لاتا بيركوه من خلال جولة بالقارب هي في حد ذاتها تُعد تجربة فريدة من نوعها.



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