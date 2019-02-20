#شباب - الجزء الـ 6 من شباب بالهيل
وثائقيات 20-2-2019
في داخل عالم مليئ بالسحر والروعة مختلف عن عالمنا سنغوص في أعماق بحر الأحمر ضمن جولة تحت المياه العذبة والطحالب والأسماك الملونة.
مع الإعلامية والممثلة السعودية رزان منصور يرافقها مدرب الغطس السعودي رامي المغربي وعدد من الغطاسين والمدربين سنكتشف هذا العالم المائي.
كيف قررت رزان خوض تجربة الغوص ولماذا؟ ما هي المتعة وما هو الإكتشاف الذي جعلها تعشق تلك التجربة لاول مرة.
إنها حقا تجربة تستحق المشاهدة لربما تشجع احدكم وقرر تعلم الغوص، ولكن ما هي نصيحة المدرب رامي المغربي لمن يريد تعلم الغوص.
أسئلة كثيرة واجوبة اكثر ضمن حلقة جديدة من يلا مشوار الذي يأتيكم كل أربعاء على تلفزيون الآن.