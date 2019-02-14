#شباب - الجزء الـ5 من شباب بالهيل

وثائقيات 13 -2 -2019

كان حلمه الذي راوده منذ الطفولة هو العمل في مجال إعداد الطعام والقهوة، كبر سنه وكبر معه حلمه إلى ان حققه.

صالح الحارثي شاب سعودي نشأ في وسط عائلة تهتم بالأكل وصناعة القهوة المميزة خاصة أن العائلة كانت تهتم بالمأكولات السعودية القديمة. فقرر بعد تخرجه من الجامعة تأسيس مشروعاً خاصاً به عبارة عن مطعم متخصص باللحوم المشوية فقط.

وبحسب كلامه في حلقة من "شباب بالهيل" الذي يعرضه تلفزيون الآن يشير إلى أن شوي اللحوم يختلف من بلد إلى آخر حتى داخل المملكة فهو يتميز بين منطقة وأخرى.

وفي مشروعه الذي إفتتحه منذ سنوات يقدم عدة انواع من اللحوم المشوية وبعدة طرق وحسب التوابل المستعملة.

إلى جانب ذلك يتميز مطعمه بتقديم القهوة العربية بنكهة السعودية التي يطغى عليها مذاق الهيل.

لنتعرف على المزيد من مشروع صالح الحارثي خلال هذه الحلقة من "شباب بالهيل".