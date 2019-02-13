#شباب - الجزء السابع من يلا مشوار

وثائقيات 12-2-2019

ربما قليلون منكم سمعوا عن جزيرة "ريدانغ" الواقعة في ماليزيا وهي واحدة من أكبر الجزر المقابلة للساحل الشرقي من ماليزيا وأيضاً واحدة من مجموع تسع جزر التي تشكل المارينا، وتوفر نشاطات الغطس والغوص. يمكن الوصول إليها عن طريق القوارب.





وهي أكثر الجزر التي تتواجد بها السلاحف البحرية، و توفّر "ريدانغ" للسيّاح فرصة الاستمتاع بالعديد من النشاطات، مثل الغطس، والغوص، ويكون الوصول إليها من خلال القوارب الموجودة في منتجعات ميرانج، كما يوجد فيها مطار صغير، تتمّ إدارته من قبل الأبراج الجويّة في سنغافورة، إلى جانب مطار السلطان عبد العزيز.





يمكن ممارسة أنواع مختلفة من النشاطات فيها، مثل الغطس، والغوص، والسباحة، ويذهب إليها السيّاح للقيام برحلة تخييم رائعة لا يمكن أن تنتسى، وأيضاً تحتوي على الكثير من المنتجعات الفاخرة والرائعة.



لمحبي السفر وإكتشاف مرافق ومناطق سياحية جديدة ليس عليهم سوى متابعة حلقة جديدة من السلسلة الوثائقية "يلا مشوار" لنذهب في الحلقة الجديدة برحلة ممتعة مع مجموعة شباب لنكتشف سوياً تفاصيل أكثر عن هذه الجزيرة وبما تشتهر وكيف يمضي السياح أوقاتهم فيها.