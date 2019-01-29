#شباب - الجزء الخامس من #يلا مشوار

الجزء الخامس من الوثائقي يلا مشوار

هل سمع أو قرأ أحدكم في وقت سابق عن "لؤلؤة الشرق"؟.. كثيرون منا يرغبون بالسفر والتعرّف على مناطق أقل ما يُقال عنها أنها مناطق من الخيال والأساطير..





عشاق السفر والترحال سيهمهم إكتشاف هذه الجزيرة الملقبة بـ"لؤلؤة الشرق" أو جزيرة "بانغانغ" الماليزية. رحلة طويلة منذ الصباح حتى ساعات الليل المتأخرة مع مجموعة من الشباب العرب يقيمون في ماليزيا بهدف الدراسة.





الرحلة تبدأ منذ ساعات الصباح الأولى من على أشهر جسر يفصل بين مقاطعتين في الدولة الساحرة، ومن هناك ننتقل معهم إلى بعض الأسواق الشعبية قبل الذهاب إلى رحلة بحرية على الرمال البيضاء.



وفي النزهة البحرية سنتعرف على المأكولات البحرية اللذيذة المشهورة في البلد، وحلقة دبكة مميزة خلال سهرة مسائية على وقع هدير الأمواج.

