#شباب - الجزء الـ2 من شباب بالهيل

وثائقيات 23-1-2019

عالم المغامرات والخطورة والتشويق ظل لفترة طويلة مرتبطاً بالذكور حصراً.. فحين نسمع برياضة أو هواية خطيرة يتبادر إلى ذهننا فوراً الرجال.. هذه النظرية باتت في الآونة الأخيرة خارج حسابات الرتابة حين أقدمت عدد من الفتيات في الإنخراط بكافة المجالات حتى المغامرات..

"شباب بالهيل" يسلّط الضوء في الجزء الثاني على شابتين من السعودية لكل واحدة منهما هواية مختلفة عن الأخرى.. لكن تجمعهما نقطة واحدة "حب التحدّي"..

أثير فتاة لا تتجاوز الـ22 طالبة جامعية تتخصص في إدارة الموارد البشرية هوايتها الأساسية هي الغوص في الأعماق.. لكن للصدفة البحتة أن أثير خاضت مؤخراً غمار الغوص في الهواء والفضاء من خلال ممارسة ركوب الطائرات الشراعية وعلى علو مرتفع لا يستيطع أصحاب قلوب الضعيفة تحمّلها.

في المقابل تتحدى الشابة السعودية ملاك أحمد عدد من الشباب في قيادة سيارات "الكارتينغ" وكثيراً ما تفوز عليهم.. عشقها للقيادة السريعة لا يضاهيه أي عشق إلا حبها لرياضة الجري السريع..

الطالبة الجامعية ترى أن هذه الهوايات ليست بهدف منافسة الرجال بل هي تلبية لرغبات خاصة تكمن داخل كل شخص عاشق للمغامرات..

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