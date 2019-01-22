#شباب - الجزء الرابع من يلا مشوار

وثائقيات 22-1-2019

مجموعة من الشباب العرب من العراق ومصر وسوريا والأردن يتلقون دراساتهم الجامعية في ماليزيا يجتمعون في هذه الحلقة ليطلعونا على الأكلات الشعبية المعروفة في بلادهم خلال شهر رمضان المبارك ..كل واحد منهم سيقدم طبخة ويعلمها للمشاهدين.. ضمن جو عائلي حميمي بعيداً عن أوطانهم وأهلهم يجتمعون خلال شهر رمضان المبارك داخل شقة في ضواحي كوالامبور يتاولون سوياً إفطارهم..

ولكن قبل هذا اللقاء المسائي سنتجوّل معهم في بعض الأحياء حيث سيتبضعون سوياً الأغراض اللازمة لتحضير هذه الأطباق ..وسنلاحظ وجود الكثير من الأسواق والمحلات التي تبيع المنتوجات العربية ..