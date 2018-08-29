وثائقيات | هذه مدينتي "الرياض"

وثائقيات | هذه مدينتي "الرياض"

مما ينقله ياقوت الحموي في معجم البلدان أنّ راعياً من بني حنيفة توغل في هذه الوديان والضيع في زمنٍ ما من أوائل القرن الخامس الميلادي؛ فرأى قصوراً ونخلاً وأرضاً عرَف أن لها شأنا.

عاد إلى سيده من بني حنيفة وقال: والله إني رأيت آطاماً طوالاً وأشجاراً حساناً هذا حَملها. وأتى بالتمر مما وجده منتثراً تحت النخل. فتناول منه سيده وأكل وقال: هذا والله طعام طيّب .. فأتى الضيع. .... ولمّا رآها عرف هو أيضاً أنها أرض لها شأن؛ فوضع رمحه فيها واحتجر لنفسه ثلاثين قصراً وثلاثين حديقة.

تلك الأرض كانت اليمامة. وتلك القصور كانت لقبيلتي طَسْمٍ وجَدِيس الهائمتين في التاريخ والتي منهما خرجت زرقاء اليمامة: سيدة ترى الراكب في البعيد البعيد.

أرض لها شأن عظيم. تاريخها يتجاوز حدود الزمان إلى البعيد البعيد. جلّابة للخير وسط القِفار.

إنها الرياض في حلقة هذا الأسبوع من "هذه مدينتي".

- مدينة الثلج

ما أن حللنا في الرياض حتى قلنا لمضيّفينا: فاجئونا. فكان أن وجهونا إلى مول العثيم حيث مدينة الثلج: أول مدينة من نوعها في السعودية.

مناخ الرياض صحراوي. في الوضع الطبيعي، بالكاد ترى المدينة زخات المطر. وبعض أبنائها لم يرَ الثلج في حياته. لكن هذا المكان يتيح لأهالي الرياض وزوارها فسحة من فصل.

- متحف صقر الجزيرة

في الرياض أكثر من عشرة متاحف. منها الحكومي ومنها الخاص. المتحف الوطني؛ متحف ديار العز؛ الصادرية والوايلي بعض هذه المتاحف التي تستحق الزيارة.

هذا متحف صقر الجزيرة للطيران. لن تجد مثيله في السعودية. فيه طائرات. وتاريخ. ومستقبل عظيم.

في هذا المتحف زوايا مخصصة لتمجيد مراحل مهمة مرّ بها سلاح الجوّ السعودي. وفيها زوايا تستشرف المستقبل مثل تلك المخصصة لأول رائد فضاء عربي وأول رائد فضاء مسلم: الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

هذه الزاوية مخصصة لأول رائد فضاء عربي وأول رائد فضاء مسلم: الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويجمع هذا المتحف بين التأريخ والترفيه حيث يستطيع الزائرون الاستمتاع بتجربة قيادة طائرة افتراضية.

- بيت التحميص

كثير من المحلات المخصصة للترفيه وللعائلات هي مشاريع بدأها شباب وشابات سعوديون مثل بيت التحميص المتخصص في صنع القهوة بكافة أشكالها ونكهاتها.

الأطباق السعودية في الرياض، المطاعم الشعبية لطيفة. توفر مكاناً مريحاً للعائلات؛ وتزدان جدرانها بالتحف. تتناول طعامك وكأنك في بيتك تارة أو في صالة عرض أومتحف في تارة أخرى.

إن حللتَ هنا، اقتنص الفرصة لتذوق الأطباق السعودية.

لا بأس إن بدأت بطبق الكبسة. فبالرغم من انتشاره في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العقود الثلاثة الماضية؛ إلا أن طعمها هنا مختلف.

- الكبسة

كثيراً ما تُعرف الكبسة هنا بالدمامية أو الحساوية نسبة إلى الدمام والإحساء في شرق المملكة. هي الكبسة التقليدية أو الكبسة الحمرا. نسبة إلى لون الطماطم أو البندورة.

وتشتهر الرياض بأكلتين. القرصان والجريش.

أما القرصان فيشبه "الرقاقة" في شرقنا. عجين مرقوق ومقطّع، يُطهى مع الخضار والمرق. ومن السهل جداً الخلط بين القرصان والمرقوق والمطازيز وهي كلها أكلات يشتهر بها أهل نجد، وهو الإقليم الذي تنتمي إليه الرياض إدارياً.

الاختلاف بينها يكمن في سمك العجين، وليونته وطريقة بسطه في وعاء الطبخ.

الطبق الثاني هو الجريش. للوهلة الأولى، يبدو مثل المهلبية. لكنه أبعد ما يكون عن الحلويات. الجريش هو حب القمح المجروش أحياناً. ويختلف عن الفريكة وهي حبات القمح الأخضر؛ ويختلف عن البرغل وهو القمح المعالج بالسلق.

- سوق الزل التاريخي

الزل هي الكلمة المحلية المستخدمة هنا للسجاد. المفرد زولية والجمع زلّ أو زوالي.

يقع هذا السوق في الجزء القديم من الرياض المعروف باسم الديرة؛ وتحديداً بالقرب من حصن المَصْمَك الشهير الذي كان منطلقاً لتدعيم الدولة السعودية في بدايات القرن العشرين. والمصمك أو المسمك تعني البناء السميك.

إن أتيت هذا السوق، فلا بد ستلتقي بأبي مراد. من أقدم التجار في السوق. عمر دكانه من عمر السوق الذي بُني في عام ١٩٧٥.

- دلال القهوة

للقهوة العربية (أو القهوة المرّة) طقوس لا تنتهي عند الدلّة (الإناء) الذي تُصب منه. تختلف الدلال باختلاف الجغرافيا. ويظهر الاختلاف في اللون والارتفاع والنقش وحتى ثقل الغطاء. منها الحساوية، والقريشية، والبغدادية، ورسلان السورية.

- العقال

هنا تُصنع العُقُل. وهي جمع عقال، أو عgال. أربطة قصيرة تمنع الشماغ أو الكوفية أو الحطة أو الغترة من انزلاق من على الرأس.

إن أردت التحقق من جودة الخيط، فاصليه بالنار. فإن شممت رائحة صوف أو شعر كان الخيط أصلياً. بعد أن تتم معالجة الخيوط من الصوف بالسحب والغزل، يأخذها العامل ويعالجها بالشدّ والليّ والجدل. ثم يوضع العقال على هذا القالب الذي يحدد مقاسات الرأس. ويعالج بالطرق حتى تُضبط استدارته. وحتى يلين.

وأحياناً يُبالغ في الطرق حتى يشتد اسوداد العقال. فالصوف يميل إلى السواد مع الزمن والدعك.

- الزي التقليدي

يُستخدم السيف للعرضة وهي رقصة تقليدية يؤديها الرجال وتشتهر بها منطقة نجد: الإقليم الذي تنتمي إليه الرياض إدارياً.

للعرضة النجدية طقوس جعلت اليونسكو تدرجها في ٢٠١٥ كأول عنصر سعودي – في لائحة التراث غير المادي.

البشوت: جمع بشت؛ نعرفها في بلاد الشام باسم (العباءة) التي تُلبس فوق الدشداش أو الثوب في المناسبات: الدينية والمدنية.

تصنع البشوت من وبر الجمل أو صوف الماعز أو حتى صوف اللاما.

وتتبع في خياطتها طقوساً تراعي النقش والتطريز. فلا مجال للخطأ. لهذا لا تستغرب إن وجدتها باهظة الثمن. فهي مصممة لتكون كذلك.





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